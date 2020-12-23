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В России намерены ежегодно выдавать 700 млрд рублей кредитов для МСП по сниженной ставке

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, за четыре года охват этой программой составит не менее 2 млн человек

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство России планирует ежегодно выдавать 700 млн рублей кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по пониженной процентной ставке. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"[Предполагается] повышение доступности льготных кредитов по пониженной процентной ставке - 7 и менее процентов. Планируется выдавать в год по 700 млрд рублей таких кредитов, охватывая ежегодно 11-13 тыс. компаний МСП. За четыре года охват этой программой составит не менее 2 млн человек", - сказал он.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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