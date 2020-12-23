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Москва и Минск могут договориться об условиях поставок газа до конца 2020 года

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Москва и Минск договорятся об условиях поставок газа до конца текущего года, сообщил журналистам в среду посол Республики Белоруссия в России Владимир Семашко, который находится в Волгоградской области с рабочим визитом.

Он рассказал, что очередной раунд переговоров с "Газпромом" о цене на газ для Белоруссии планируется на 24 декабря.

"Приезжаю домой, в посольство, где-то к 22:00 [среды] и завтра где-то в шесть часов утра на "Сапсане" еду на встречу с [главой "Газпрома" Алексеем] Миллером. И на 15:00 [24 декабря] уже назначена встреча", - сказал Семашко.

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