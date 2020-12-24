Эксперты: рынок центров управления и мониторинга в 2021 году вырастет на 15%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рынок центров управления и мониторинга (ЦУМ), которые обеспечивают возможность обработки большого потока данных в реальном времени, вырастет в России в 2021 году на 15% из-за запусков ранее отложенных проектов из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании, которое провели Accenture, Digital Leader и "Крок" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Accenture, Digital Leader и "Крок" провели исследование "Центра управления и мониторинга: новые технологии", в нем участвовали более 250 респондентов из 10 отраслей, в том числе IТ, энергетики, металлургии, банковской сферы, а также государственного сектора. Объем российского рынка ЦУМ в 2020 году - 7,1 млрд рублей. В 2021 году прогнозируется рост на 15%, в дальнейшем также ожидается увеличение на 9% ежегодно. К 2030 году рынок ЦУМ в РФ составит около 17,7 млрд рублей", - говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, 67% респондентов воспринимают ЦУМ как центр экспертизы с возможностью управления компанией в режиме реального времени и оперативного реагирования на изменения. Еще 38% участников исследования считают, что ЦУМ - это система для работы с историческими данными компании. 33% воспринимают центры управления как физическую среду совместной работы с множеством экранов или видеостеной.

В России ЦУМ наиболее востребованы в реальном секторе экономики. В "цифровых" отраслях (IТ, банки, телеком) центры управления пока создают только крупные игроки, при этом их бизнес наиболее чувствителен к возможным сбоям в работе такого центра. "Главный барьер в создании ЦУМ - нехватка качественных данных для мониторинга. Для его устранения компаниям предстоит инвестировать в Digital Platforms, IoT и Data Governance", - пояснил руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России Евгений Филатов.

Еще один барьер связан со сложностью организационных изменений, сопровождающих внедрение ЦУМ, а также низкой культурой цифровизации. При этом стоимость технологий преградой для создания ЦУМ не является. Респонденты объясняют это тем, что эффект от внедрения такого центра перевешивает затраты на его создание. 82% опрошенных полагают, что в условиях пандемии мобильность ЦУМ стала вектором развития для большинства предприятий.

Порядка 70% респондентов отмечают, что в долгосрочной перспективе произойдет уменьшение роли человека в работе ЦУМ, а 30% подтверждают, что этому будет способствовать развитие искусственного интеллекта. Еще один тренд - рост объема обрабатываемых данных и появление сквозного мониторинга, затрагивающего все возможные подпроцессы. Около 10% участников исследования уверены, что значительное влияние на ЦУМ будущего окажут цифровые двойники предприятия. Они дадут возможность симуляционного моделирования и использования новых инструментов.