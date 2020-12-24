Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,07 руб.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился на 0,02%, до 75,0675 руб., евро вырос на 0,12%, до 91,6 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:18 мск, евро укреплялся по отношению к российскому рублю. Российский рубль укреплялся по отношению к доллару США. Так, доллар торговался по 75,0025 руб. (-0,1%), а евро - по 91,605 руб. (+0,13%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышалась на 0,43% - до $51,42 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,39%, до $48,31 за баррель.

Российский рынок акций открылся повышением индекса Мосбиржи и понижением индекса РТС. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,05% и достиг 3253,73 пункта, а индекс РТС опустился на 0,11%, до 1365,31 пункта, свидетельствует информация биржевой площадки.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3259,16 пункта (+0,22%). Индекс РТС вышел в "зеленую зону" и торговался на уровне 1368,38 пункта (+0,12%).