ВТБ станет совладельцем 44,8% оператора ЦОДов "Ростелекома"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ приобретет 44,8% компании "Центр хранения данных" ("РТК-ЦОД"), которая объединяет активы "Ростелекома" в сфере центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. В результате сделки ВТБ вложит в капитал компании 35 млрд рублей, говорится в сообщении "Ростелекома".

Сделку планируется закрыть до конца 2020 года. Условия сделки предусматривают возможность проведения IPO бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе "РТК-ЦОД" в течение следующих трех лет.

Привлеченные от сделки средства пойдет на погашение долга и финансирование инвестиционной программы "РТК-ЦОД", предполагающей развитие регионально-распределенной сети дата-центров и создание решений в области облачного провайдинга.

По словам президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, в ближайшие годы кластер ЦОД и облачных технологий будет расти и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента госоператора. "Мы рассчитываем, что IPO облачного сегмента позволит оценить часть бизнеса "Ростелекома" исходя из более высоких мультипликаторов, применимых к компаниям сектора дата-центров и облачного провайдинга, что должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого "Ростелекома", - отметил он.