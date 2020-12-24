Ростех восстановил лабораторию для испытаний оружия в арктических условиях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) восстановил утерянную после распада СССР лабораторию для испытания оружия в арктических и других экстремальных климатических условиях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе института.

"На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения <...> завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм) в экстремальных температурных (до ±60 градусов по Цельсию) и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", - сообщили в институте.

В лаборатории аттестовано три камеры: камера пыли, комбинированная камера тепла и дождя и камера холода.

"Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт", - уточнил руководитель НТЦ испытаний и экспериментальных исследований вооружения, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев, слова которого приводят в пресс-службе.

После получения свидетельства Ростехнадзора ЦНИИточмаш готов приступить к испытаниям опытных и серийных образцов вооружения. Многолетняя практика показывает, что именно на испытаниях в экстремальных температурных и затрудненных условиях происходит львиная доля отказов и поломок оружия.