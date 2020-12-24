Верховный суд разъяснил, как избежать злоупотреблений при моратории на банкротства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда РФ принял в четверг постановление, подробно описывающее применение закона о моратории на банкротства компаний, пострадавших от последствий пандемии. В нем Верховный суд также прописал защиту прав кредиторов от попыток злоупотребления этими положениями закона.

Взыскание неустойки

Пленум напомнил, что на период действия моратория юридическому лицу, попавшему под его действие, не начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, пени за просрочку уплаты налога или сбора, а также иные финансовые санкции на требования, возникшие до введения и в период действия моратория.

"Вместе с тем, если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория", - разъяснил пленум.

Не подпадают под действие моратория проценты по кредитам. Поскольку они не являются финансовыми санкциями, "в период действия моратория эти проценты по общему правилу продолжают начисляться (в отсутствие дела о банкротстве, возбужденного в трехмесячный срок, судебной рассрочки)".

Оспаривание сделок

ВС напомнил, что введение в отношении юридического лица моратория не приостанавливает его деятельность, оно вправе заключать новые сделки. Вместе с тем, если его действия в период моратория нарушают права и законные интересы кредиторов, например, оно отчуждает свое имущество по заведомо заниженной цене третьим лицам, "исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами, такие сделки (действия) подлежат признанию недействительными по иску кредитора".

Кроме того, хотя закон о банкротстве не позволяет оспаривать сделки, совершенные попавшим под действия моратория юридическим лицом в рамках его обычной хозяйственной деятельности в размере до 1% от стоимости своих активов, "если в распоряжении контрагента должника действительно имелись сведения о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, наступивших по основаниям, не связанным с введением моратория, или о заведомом отсутствии реальной возможности преодоления этих признаков, сделка с таким контрагентом, совершенная в период действия моратория, может быть признана недействительной", - пояснил пленум ВС.

Ответственность за сокрытие несостоятельности

Пленум отметил, что если условия, обязывающие должника инициировать процедуру своего банкротства, "возникли задолго до появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и руководителю должника либо иным органам управления было заведомо известно об отсутствии какой-либо возможности успешного преодоления кризиса, <…> контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу заявления должника о собственном банкротстве в отведенный законом срок, исчисляемый без учета срока действия моратория". Бремя доказывания того, что преодоление кризиса было явно невозможно, лежит на лице, настаивающем на привлечении к субсидиарной ответственности.

Отказ в рассрочке

Если должник в период действия моратория подал в суд заявление о собственном банкротстве, закон дает ему право получить судебную рассрочку выплаты долгов сроком на 1 год (при особых условиях - на два или три года) без согласия кредиторов. Вместе с тем, пояснил пленум, "суд вправе отказать в ее предоставлении, если возражающие против рассрочки кредиторы представят убедительные доказательства невозможности восстановления платежеспособности должника, не опровергнутые последним".

Также не подлежит удовлетворению ходатайство о предоставлении судебной рассрочки в случае, если будет доказано, что после удовлетворения требований кредиторов, к которым применяется рассрочка, должник будет заведомо неспособен расплатиться с остальными кредиторами.