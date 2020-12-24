Мантуров заявил, что бизнес его семьи не создает конфликта интересов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его активы и бизнес его семьи не создают конфликта интересов с его профессиональной деятельностью. Как сообщил министр в интервью телеканалу РБК, он продал часть активов в промышленности, когда стал госслужащим, а сейчас источником его дохода являются дивиденды от переданного в управление оставшегося бизнеса.

"Мне нечего скрывать с учетом того, что перед тем, как прийти на государственную службу, за плечами был 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе, была возможность заработать и сформировать тот доход, который мне сегодня позволяет - и моей семье в целом - обеспечивать размещение средств на депозитах, за счет чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи", - сказал он.

"Это также касается и активов, которые остались от прежней жизни, и сегодня, в том числе, не противоречат занимаемой мной должности: в основном, это активы - ни для кого не секрет - либо это гостиничный бизнес, либо это активы в недвижимости, которые приносят пассивный доход", - добавил Мантуров, отметив, что передал их управляющей компании "Сбера".

По словам министра, он получает дивиденды или проценты от вкладов, а члены его семьи имеют возможность развивать свои собственные направления. "В том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интереса с моим блоком, который я курирую", - добавил он.

Мантуров отметил, что приходя на госслужбу в 2007 году, задекларировал все свои источники доходов и ничего не скрывал. "Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности - у меня было достаточно активов именно в направлении, которое я сегодня курирую. Тогда, как мне кажется, был бы определенный конфликт интересов. Это потребовало определенного времени, но я сделал это достаточно быстро, продав эти активы, где-то пришлось это сделать с дисконтом. Тем не менее, для себя принял такое внутреннее решение и не жалею", - сказал он.

Министр отметил, что члены его семьи действительно развивают проект по выращиванию яблок в Краснодарском крае вместе с близкими друзьями.

Мантуров добавил, что его дети советуются с ним по бизнес-вопросам.