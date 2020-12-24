Новый глава Минприроды анонсировал кадровые перестановки в министерстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель Минприроды РФ Александр Козлов анонсировал возможные кадровые перестановки в начале 2021 года по итогам проверок кассового исполнения бюджета министерства в текущем году. Об этом он рассказал на заседании общественного совета при Минприроды России.

"Я инициировал несколько проверок в министерстве. Большая часть уже идет полным ходом", - рассказал Козлов, комментируя вопросы кассового исполнения бюджета министерства, в том числе по нацпроекту "Экология". "Я считаю, что отвечать должны не линейные менеджеры, а кураторы этих проектов, на уровне заместителей министров, директоров департаментов", - добавил он. По словам министра, результаты проверок будут в 2021 году.

По итогам 2019 года нацпроект "Экология" стал аутсайдером и продемонстрировал самое низкое кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета среди всех нацпроектов - 66,3%. В этом году правительство РФ также отмечало, что у Минприроды остается низкий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета. По данным Счетной палаты РФ, за 10 месяцев 2020 года кассовое исполнение нацпроекта "Экология" составило 53,7%.

Согласно данным, озвученным в ходе заседания общественно совета при Минприроды, кассовое исполнение по проектам министерства на текущее время составляет 81%, а в целом по году может достичь 95%.

Госдума на пленарном заседании 10 ноября утвердила Козлова на посту министра природных ресурсов и экологии РФ. До этого он с 2018 г. руководил Минвостокразвития РФ.