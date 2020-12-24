Партия "Мидазолама" для больных с эпилепсией поступила в Россию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский эндокринный завод ввез в РФ более 1 300 упаковок препарата "Мидазолам", применяемого при эпилепсии и незарегистрированного в РФ, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Действительно, Московским эндокринным заводом в Россию было ввезено 1 352 упаковки "Мидазолама", который применяется при эпилепсии, эпилептическом статусе и при оказании паллиативной помощи. Таким образом МЭЗ выполняет требования постановления правительства РФ 230 от 5 марта 2020 "О ввозе в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов", - сообщили в министерстве.

Ранее о поступлении препарата в РФ сообщила соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава на своей странице в Facebook. По ее словам, препарат можно бесплатно получить через районную поликлинику "по заключению врачебной комиссии с тремя подписями".

1 марта вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. По данным представителей общественных организаций, не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. Ввозит конкретные партии наркотических и психотропных препаратов Московский эндокринный завод, а решение о необходимости их закупки для пациента принимают врачебные комиссии. В 2020 году планируется закупить 11 тыс. 674 упаковки незарегистрированных в РФ иностранных психотропных лекарств для детей. Правительство выделило на эти цели Минпромторгу 22 млн рублей из федерального бюджета.