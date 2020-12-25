ТОР "Якутия" и "Южная Якутия" вдвое превысили показатели по числу резидентов

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" и "Южная Якутия" в два раза перевыполнили показатели по числу резидентов, представленные при их создании в постановлении правительства РФ, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

На территориях опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" работают 39 резидентов. Суммарный объем инвестиций по всем проектам составляет 124 млрд рублей, фактически проинвестировано 55,8 млрд рублей. Реализация проектов рассчитана на создание свыше 9,8 тыс. рабочих мест, уже создано более 7 тыс. рабочих мест.

"Согласно постановлению правительства РФ о создании ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" [затем переименованную в ТОР "Якутия"] было заявлено 10 резидентов. На сегодняшний день фактически заключены 24 соглашения, что является более чем двукратным перевыполнением плана. Превышены показатели по привлечению частных инвестиций - их объем составляет 12,4 млрд рублей, что в десять раз больше заявленного при создании ТОР в размере 1,2 млрд рублей. На предприятиях ТОР "Якутия" трудятся 347 человек, а после реализации всех инвестпроектов количество созданных рабочих мест будет увеличено до 1 455", - говорится в сообщении.

Двукратно перевыполнены показатели по количеству резидентов и в ТОР "Южная Якутия", где между инвесторами и КРДВ заключено 15 соглашений. "Общий инвестиционный портфель проектов составляет 111,6 млрд рублей, что более чем в пять раз превышает сумму, заявленную при создании ТОР в 2016 году. Кроме того, планируется создание 8 404 рабочих мест, что превышает первоначальный план более чем в три раза. Инвесторами уже вложены в южноякутские проекты 52,8 млрд рублей, создано 6 656 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференционный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. Это предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. ТОР "Южная Якутия" располагается в Нерюнгринском районе Якутии, якорным инвестором выступает угледобывающая компания "Колмар".