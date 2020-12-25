Новак заявил, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), если ситуация на рынке будет спокойной. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января", - сказал Новак.

Весной 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с на фоне резкого падения цен на нефть. На следующем этапе, в августе, сокращение было зафиксировано на уровне 7,7 млн б/ с. С января 2021 года снижать добычу планировалось уже на 5,8 млн б/с, однако из-за второй волны пандемии COVID-19 странам ОПЕК+ пришлось пересмотреть свои договоренности.

С января 2021 года восстановление добычи будет продолжено, но постепенно - участники альянса договорились ежемесячно увеличивать производство не более чем на 0,5 млн б/с. Суммарно страны ОПЕК+ должны нарастить добычу на 2 млн б/с.

Россия по итогам 2020 года выполнит сделку ОПЕК+ близко к 100%, отметил Новак.

Объем переработки нефти

Объем переработки нефти в 2020 году упадет примерно на 5%, до 270 млн тонн. Производство бензина снизится до 38,1 млн тонн (в 2019 году было 40,2 млн тонн), дизеля - 77,6 млн тонн, отметил Новак.

"Переработка нефти в 2020 году будет где-то 270 млн тонн, производство автобензина - 38,1 млн тонн, дизельного топлива - 77,6 млн тонн, глубина переработки нефти - 84,4, +1,3%", - сказал он.

"Я считаю, что показатели по сравнению с первоначальными прогнозами, которые были во втором квартале, гораздо лучше. Ситуация восстановилась, особенно в летний период", - добавил он.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, производство бензина в России в 2019 году увеличилось на 1,9% год к году - до 40,2 млн тонн. Дизельного топлива в 2019 году произведено 78,34 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

В целом за 2019 год первичная переработка нефтяного сырья в России снизилась на 0,6%, до 285,2 млн тонн.