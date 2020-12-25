Прямые авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск запустят с января 2021 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Хабаровск. Первый рейс запланирован в январе 2021 года, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Авиакомпания "ИрАэро" расширила маршрутную сеть из Благовещенска и открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Хабаровск. Авиаперевозчик согласовал с аэропортом выполнение полетов на период с 26 января по 25 марта по вторникам", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта региона, прямого рейса из Благовещенска в Хабаровск не было несколько лет.

Стоимость билета по субсидированному тарифу составит до 4,6 тыс. рублей, без учета комиссионного сбора.

В 2020 году авиакомпании осуществляют субсидированные перевозки по ДФО и связывают Амурскую область с восемью городами Дальнего Востока и Сибири, это Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан, Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Чита и Якутск.