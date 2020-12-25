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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,64 руб.

Курс евро не изменился и составил 90,09 руб.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи понижался на 0,02% и составил 3236,38 пункта, а индекс РТС повышался на 0,11%, до 1379,84 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3235,17 пункта (-0,05%). Индекс РТС торговался на уровне 1383,23 пункта (+0,36%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился на 0,34%, до 73,64 руб., курс евро не изменился и составил 90,09 руб.

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