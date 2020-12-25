В Адыгее приступили к ремонту дорог, запланированному по нацпроекту на 2021 год

МАЙКОП, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи с опережением графика приступили к ремонту автодорог, запланированному национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта РФ по итогам рабочей встречи заместителя министра - руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

"В республике в этом году по нацпроекту со значительным опережением приведены в соответствие с нормативными требованиями участки автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 69,5 км. В настоящее время в республике реализуются плановые показатели нацпроекта 2021 года: ремонт 11 участков автодорог протяженностью более 17 км. Из средств резервного фонда правительства РФ на эти цели было выделено 165,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

С начала текущего года в регионе на 70 объектах завершены работы по укладке асфальтобетона и других типов покрытий. Установлено 56 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общая сумма финансирования по национальному проекту в республике в 2020 году составила 766 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

На встрече также обсудили вопрос федерального финансирования строительства следующей очереди обхода города Майкопа. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 км дороги. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составит 10,4 км, третьей - 7,5 км. "Завершение этого дорожного объекта в будущем значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит Майкоп от транзитного транспорта и большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность и улучшит экологию города", - добавили в пресс-службе Минтранса РФ.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что строительство третьей очереди автодороги запланировано в 2021-2023 годах, реализация этого проекта также ведется ускоренными темпами. При поддержке Минтранса России появится возможность начать освоение федеральных средств раньше планируемого срока. "Мы видим внимание и поддержку наших инициатив со стороны правительства РФ, Минтранса России. Это позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные федеральным центром задачи по совершенствованию дорожной сети республики и создать важные для региона инфраструктурные объекты", - приводит слова Кумпилова пресс-служба главы региона.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.