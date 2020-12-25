Песков: динамика цен на социально значимые товары находится на постоянном контроле Путина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос динамики цен на социально значимые товары находится на постоянном контроле президента России Владимир Путина. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется", - сказал Песков.

Он также ответил на просьбу прокомментировать данные Росстата, согласно которым за последнюю неделю в стране выросли цены на отдельные категории продуктов, при этом цены на сахар и масло, рост которых критиковал президент, понизились. Представитель Кремля сказал, что "это нужно анализировать экономистам". Песков добавил, что "там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний".

По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 15 по 21 декабря составила 0,2%. За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали куриные яйца - на 3,2%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,9%, в том числе на огурцы - на 10%, на помидоры - на 6,4%. Среди остальных продуктов питания рыба мороженная подорожала на 0,8%, мясо кур - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, колбаса полукопченая - на 0,5%.

При этом значительно подешевел сахар - на 3,2%. В том числе в 36 регионах РФ цены снизились на 3-8,8%, еще в 40 регионах - на 0,1-2,8%. В семи субъектах стоимость сахара выросла на 0,4-3,1%, в Амурской области и Чукотском автономном округе не изменилась. Кроме того, снизились цены на подсолнечное масло - на 1%. При этом в 17 регионах масло подешевело на 3,1-7,6%, в 32 регионах - на 0,1-2,9%. Одновременно с этим в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах - на 3-9,7%, в Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе не изменились.