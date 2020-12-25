Трутнев поручил проверить ход реконструкции морского порта Певек из-за срыва сроков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил провести служебную проверку хода реконструкции морского порта Певек, который входит в состав Северного морского пути.

На заседании госкомиссии по развитию Арктики представитель Минтранса сообщил, что работы в этом году должны были быть завершены, однако на данный момент закончены только на 40%.

"Я вам не завидую. Вы настолько спокойно докладываете о сорванных сроках. В протокол прошу занести служебную проверку (хода реконструкции)", - сказал Трутнев после доклада представителя министерства.

Мероприятия по реконструкции порта в самом северном городе России входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Выполнялись работы по устройству бетонных оголовков, кабельных каналов и подкрановых путей, верхнего покрытия причалов и другие. С учетом отставания по срокам завершить работы планируется летом следующего года, уточнил представитель Минтранса.

Порт Певек - один из крупнейших портов Северного морского пути, через него осуществляется более четверти объема поставок морским путем на Чукотку, а также завоз всех генеральных грузов для компаний, работающих в Чаун-Билибинском промышленном узле. Навигация здесь продолжается с июля по октябрь. По данным порта, его грузооборот превышает 280 тыс. тонн в год.