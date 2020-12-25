РФПИ приостановил экспорт "Авифавира" из-за высокого спроса в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил экспорт препарата против коронавирусной инфекции "Авифавир" из-за высокого спроса в РФ, но в перспективе намерен возобновить поставки. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Он отметил, что Россия поставила препарат против коронавирусной инфекции "Авифавир" уже в 15 стран, спрос на него крайне высок. "На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому есть очень большой спрос в России. И, соответственно, последние два месяца мы поставляем только на территорию России. И в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж", - сказал Дмитриев.

Как сообщалось ранее, РФПИ и ГК "ХимРар" удвоили в ноябре объем выпуска препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Авифавир" и подключают две новые производственные площадки, что позволит к началу 2021 года производить 400 тыс. упаковок в месяц.

По его словам, РФПИ не ожидает высокой доходности от вложений, связанных с борьбой против пандемии коронавируса. "Мы не ожидаем ни по одной из наших "ковидных" инвестиций каких-то супердоходностей. Мы всегда снижаем стоимость на продукты таким образом, чтобы мы получали только минимальную доходность, потому что безусловно мы понимаем социальную ответственность", - сказал он.

"Авифавир" (фавипиравир) - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиями в Японии и других странах. -

С начала пандемии РФПИ проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и в проект создания первой российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и активно занимается ее продвижением. Также при участии РФПИ создана Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, которая позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.