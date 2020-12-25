Совфед одобрил закон о единой минимальной цене на сигареты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. В частности, документ устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия.

Как отмечали авторы инициативы, согласно действующим нормам, пачка табачного изделия не может быть реализована потребителям по цене, которая ниже минимальной розничной цены. При этом такая цена составляет 75% от максимальной розничной цены, выше которой пачка табачного изделия также не может быть реализована. Другими словами, закон сегодня допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимальной розничной цены.

Документ предлагает установить единую минимальную цену, ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом будет запрещена реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья прописал исключения из этого правила. Так, предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 апреля 2021 года. В течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей на момент реализации. Однако такая цена не должна быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей до даты применения новой цены.

Кроме того, документ уточняет порядок определения единой минимальной цены табачной продукции. Она будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Единая минимальная цена табачной продукции будет введена с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом РФ, однако опубликовать ее значение необходимо не позднее 30 дней до даты применения новых акцизов. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.