Совфед одобрил закон о выплатах по больничным в размере не меньше МРОТ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, гарантирующие выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Изменения внесены в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Их инициаторами стали парламентарии-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.

"Платить больничный не ниже МРОТ теперь будут бессрочно. Эта мера действовала до конца года в целях поддержки людей во время пандемии. Она защищает доходы работников, имеющих небольшой стаж или заработную плату", - сказал Турчак на заседании верхней палаты парламента.

Одобренный закон также устанавливает механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателями. "Это гарантирует людям получение всех положенных выплат в срок и в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя", - добавил Турчак.