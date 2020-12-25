УГМК получит 17,6 млрд руб. от ВЭБ и SberCIB на Корбалихинский полиметаллический рудник

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с SberCIB предоставят группе УГМК финансирование в размере 17,6 млрд рублей. Деньги пойдут на проект по строительству Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики, говорится в сообщении ВЭБ.

"ВЭБ.РФ, SberCIB и группа УГМК подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Сделка стала продолжением соглашения о базовых индикативных условиях финансирования, которое было заключено в начале 2020 года", - отмечается в сообщении.

Общая стоимость проекта по разработке Корбалихинского месторождения - около 38 млрд рублей, из которых 15,8 млрд рублей будет профинансировано за счет кредита, еще 1,8 млрд рублей составит резервный транш, уточнили в ВЭБ.

В первую очередь кредитные деньги пойдут на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение оборудования, оплату проектных и строительно-монтажных работ.

Корбалихинское полиметаллическое месторождение - крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России - располагается в Змеиногорском районе Алтайского края. Его запасы составляют порядка 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.