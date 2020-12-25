"Россети" открыли цифровую подстанцию "Карповская" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" построила цифровую подстанцию 110 кВ "Карповская" для электроснабжения Петроградского района и Петровского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия объекта.

Подстанция "Карповская" мощностью 126 МВА повысит надежность и качество электроснабжения свыше 130 тыс. жителей города. Создан резерв мощности в 43 МВА для Петроградского района и Петровского острова, где активно ведется жилищное и автодорожное строительство. Объект спроектирован с учетом возможности увеличения мощности почти в 2 два раза - до 240 МВА.

Инвестиции в строительство объекта с заходами линий электропередачи составили 1,7 млрд руб.

Энергообъект ввели в работу глава компании "Россети" Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин.

Подстанция построена с использованием цифровых технологий, обеспечена 100% наблюдаемость оборудования, организован автоматизированный учет электроэнергии, внедрено дистанционное управление, реализованы элементы адаптивного управления режимом работы силовых агрегатов.

"Правительство города уделяет большое внимание развитию энергетической инфраструктуры. Каждый новый электросетевой объект - это шаг к созданию цифровой городской среды. "Россети" демонстрируют комплексный подход: целенаправленно модернизируют систему электроснабжения целых районов города, создают резерв мощности на будущее", - сказал Соколов.

"Санкт-Петербург всегда был городом, открытым ко всему новому. Наша задача - создать современную и надежную инфраструктуру, соответствующую статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ "Карповская" входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется пуск еще нескольких питающих центров", - отметил Ливинский.

Проект также включает в себя реконструкцию двух действующих объектов (110 кВ "Петроградская" и 35 кВ "Волхов-Петроградская"), строительство восьми современных центров питания 35 кВ (в сумме - 200 МВА) и прокладку кабельных линий (40 км). Акцент сделан на внедрении решений для современной городской среды.

"Благодаря передовому элегазовому оборудованию подстанция является высоконадежной, экологичной, пожаробезопасной и компактной, что особенно важно в условиях плотной городской застройки", - заявил Рюмин.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.