Петербург получит около 700 млн рублей на социальную инфраструктуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит Санкт-Петербургу порядка 700 млн рублей из резервного фонда кабмина на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на строительство двух детских садов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Глава региона обратил внимание на проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой, особенно в новых районах города. Так, по его словам, Петербургу нужны два детских сада, а средств на эти проекты у региона не хватает. Беглов попросил помощи у федерального правительства.

"Мы решение примем, и я, конечно, это поддержу. Более 700 млн рублей из резервного фонда будут предоставлены. Я думаю, что мы этот вопрос решим", - ответил премьер.

По его словам, в целом очень важно, чтобы молодые семьи были обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, поликлиниками. "Надеюсь, и вы будете привлекать в том числе и частных инвесторов, чтобы строить самые современные комплексы, где люди хотели бы приезжать, жить, строить свои семьи", - заметил Мишустин.

Широтная магистраль

Мишустин согласился с предложением выделить Санкт-Петербургу 1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения, которая поможет в значительной степени разгрузить дороги в южной и восточной частях города, снизит нагрузку на мосты через Неву.

На встрече с главой кабмина губернатор рассказал об одном из важнейших транспортных проектов в регионе - Широтной магистрали скоростного движения. Он отметил, что начать первый этап строительства трассы планируется уже в I квартале 2021 года. Беглов попросил помочь региону с финансированием проекта на фоне сложностей из-за пандемии и выделить на это 1 млрд рублей.

"Я уверен, что мы положительно рассмотрим этот вопрос и, конечно, поддержим это важнейшее направление", - отреагировал Мишустин.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Объект будет разделен на шесть участков. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается более чем в 160 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки.