Путин поручил проработать экономические основы работы "Сириуса" как федеральной территории

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об экономических основах деятельности "Сириуса" как федеральной территории, в том числе на переходный период. Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам заседания попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех", которое состоялось 13 ноября.

"Обеспечить подготовку нормативных правовых актов, касающихся функционирования (в том числе в переходный период) федеральной территории "Сириус", предусмотрев формирование необходимых экономических основ деятельности этой территории", - говорится в перечне поручений.

Также Путин указал на необходимость предусмотреть финансовое обеспечение в 2021-2023 годах деятельности автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус" за счет средств федерального бюджета.

Президент поручил кабмину рассмотреть вопрос об увеличении начиная с 2021 года объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий по организации дополнительного профессионального образования педагогических работников региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Правительству предстоит представить предложения, касающиеся участия образовательного фонда "Талант и успех" и региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика, а также организации заключительных этапов этой олимпиады по этим предметам в "Сириусе".

Вместе с компанией "Газпром" кабмину также нужно будет рассмотреть вопрос о передаче "Таланту и успеху" центра единоборств в Сочи после завершения его строительства.

Путин также поручил правительству в 2020 году обеспечить выделение Краснодарскому краю дополнительных средств на софинансирование завершения строительства ряда объектов на федеральной территории "Сириус". "Правительству России обеспечить выделение в 2020 году Краснодарскому краю из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", на софинансирование расходов, связанных с завершением строительства объектов общеобразовательного кластера, расположенных на федеральной территории "Сириус", - говорится в перечне поручений.

В документе уточняется, что речь идет о строительстве общеобразовательной организации на 1100 мест, дошкольной образовательной организации на 360 мест и плавательного бассейна. Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить до 15 января 2021 года.

Тем же документом администрации Краснодарского края поручено обеспечить завершение строительства указанных объектов общеобразовательного кластера, предусмотреть включение в состав комиссии по их приемке представителей Минпросвещения России и образовательного фонда "Талант и успех", а также обеспечить ввод таких объектов в эксплуатацию и их передачу в федеральную собственность. Сделано это должно быть до 1 февраля 2021 года.

В перечне поручений также говорится, что до 1 марта 2021 года Росимущество должно обеспечить передачу объектов общеобразовательного кластера в собственность фонда "Талант и успех" в качестве имущественного взноса РФ.

Путин также поручил Минкультуры России оказать содействие фонду "Талант и успех" в проведении всероссийского фестиваля - конкурса молодых музыкантов и молодых артистов балета "Созвездие" и фестиваля искусств "Сочи. Сириус", в организации дополнительного профессионального образования педагогических работников в области искусств, предусмотрев необходимое финансовое обеспечение этих мероприятий. Министр культуры Ольга Любимова должна отчитаться о выполнении данного поручения до 30 июля 2021 года.