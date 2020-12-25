В российские регионы поставлено более 7 тыс. доз "Эпиваккороны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. В российские регионы к настоящему времени поставлено более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", до конца года этот показатель доведут до более 14 тыс. доз, а к февралю следующего года в медицинские организации должно поступить свыше 50 тыс. доз препарата. Такие данные привел в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.

По его словам, выпуск в гражданский оборот второй российской вакцины от ковида наращивается. "В регионы поставлено более 7 тыс. доз, еще более 14 тыс. будет, соответственно, доставлено до конца года, а к февралю в медицинские организации, мы считаем, должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз", - рассказал председатель правительства.

Он также затронул вопрос производства антиковидной вакцины "Спутник V". "Это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня его делают на четырех производственных площадках и пятая сейчас готовится к регистрации", - сказал премьер. "Число этих площадок будет расширяться, и я уверен, что это позволит нам увеличить объемы производства препарата", - отметил Мишустин.

"Конечно, очень важно для обеих вакцин отладить всю логистическую цепочку. У нас уже работает федеральный распределительный центр. Хочу обратить внимание профильных ведомств, что несмотря на предстоящие праздники, должна быть оперативно запущена его вторая очередь", - подчеркнул председатель кабмина. По его словам, это позволит "хранить гораздо больше доз препаратов".

"Хочу еще раз подчеркнуть, что вакцинация должна идти непрерывно, нарастающими темпами, в том числе в праздничные дни, с соблюдением всех необходимых требований", - указал Мишустин.