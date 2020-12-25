Российский рынок акций завершил торги 25 декабря незначительным ростом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу продемонстрировал незначительный рост на фоне слабой активности инвесторов в связи с рождественскими праздниками в Европе и США. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,29% - до 3246,35 пункта, индекс РТС остался на уровне предыдущего закрытия торгов.

Курс доллара растет на 0,39%, до 74,1679 рубля, евро - на 0,55%, до 90,504 рубля.

Лидерами роста на отечественном рынке стали в основном бумаги металлургических компаний - "Северстали" (+2,74%), ММК (+2,64%) и НЛМК (+1,75%). "Сегодня в фаворитах спроса оставались металлурги - акции "Северстали" возглавили тот немногочисленный спрос, что еще оставался на площадке. Не отставали бумаги ММК и НЛМК. Весь подъем рассчитан, естественно, на последующий спрос в промышленности, - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. - Но может так сложиться, что спрос проявится не ранее II квартала, и спасет ли Китай далее всю мировую металлургическую отрасль - большой вопрос".

Аутсайдерами рынка выступили акции "Детского мира" (-2,67%), "префы" "Мечела" (-1,58%), банка "Санкт-Петербург" (-1,1%) и "М.Видео" (-1,04%).

Рынок на следующей неделе

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в начале следующей недели вероятно "сохранение низкоамплитудных движений рынка вокруг текущих значений". Индекс Мосбиржи, как ожидает эксперт, сформируется в диапазоне 3230-3260 пунктов, курс доллара - на уровне 73,8-74,8 руб.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что биржевые индексы на следующей неделе "вполне могут стремиться продолжить восходящее движение в район декабрьских пиков 3318 и 1434 пункта". Индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3200-3300 пунктов, прогнозирует эксперт.