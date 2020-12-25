Зеленский подписал госбюджет Украины на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, предусматривающий дефицит на уровне 5,5% ВВП. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная рада приняла 15 декабря", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, доходы бюджета составляют 1,084 млрд гривен ($37,25 млрд при расчетном курсе 29,1 гривны за доллар). Расходы предусмотрены в сумме 1,320 млрд гривен ($45,36 млрд). Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246,6 млрд гривен ($8,47 млрд).

При этом в пресс-службе добавили, что в госбюджете на будущий год на безопасность и оборону предусмотрены расходы в объеме 267 млрд гривен ($9,19 млрд), или 5,93% ВВП, на здравоохранение - почти 160 млрд гривен ($5,5 млрд), на развитие образования и науки - почти 170 млрд гривен ($5,84 млрд).

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен ($87,47 млрд). Прожиточный минимум на одного человека с 1 января составит 2 189 гривен ($75,2), 1 июля - 2 294 гривны ($78,83), с 1 декабря - 2 393 гривны ($82,23). При этом предусмотрено одноразовое повышение минимальной зарплаты с 1 декабря на 8,3% - до 6 500 гривен ($223,4).