Объемы выдачи микрозаймов вернулись к уровням I квартала 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объемы выдачи в РФ микрозаймов вернулись к уровням I квартала 2020 года. Так, объем выданных за III квартал займов вырос до 107 млрд рублей, что на 39% выше, чем в прошлом квартале и на 4% больше, чем в том же квартале 2019 года, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за III квартал 2020 года.

"Объемы выдач и размер портфеля вернулись к уровням I квартала 2020 года, при этом доля краткосрочных займов "до зарплаты" снизилась, в том числе в связи с ограничениями размера ежедневной процентной ставки, предельного значения ПСК и размера предельной задолженности", - говорится в мероприятии.

Продолжает расти доля среднесрочных займов, а также займов малому и среднему бизнесу - благодаря дополнительному государственному финансированию МФО, ориентированных на работу с предпринимателями.

Снижается доля просроченной задолженности в портфеле МФО. Доля просроченных более чем на 90 дней долгов в портфеле МФО снизилась за III квартал с 32 до 30,7%. Портфель микрозаймов в III квартале вырос на 6% по сравнению с прошлым кварталом до 226 млрд рублей.

"Ухудшение эпидемической обстановки в конце года предположительно не окажет существенного негативного влияния на деятельность микрофинансовых институтов: ограничительные меры носят более локальный характер, работа офлайн-офисов не приостанавливалась", - поясняют в ЦБ.