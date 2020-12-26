КС: передать спор в иностранный арбитраж нельзя до ратификации международного договора РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России определил, что решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как международное соглашение России будет ратифицировано и к нему будет принят федеральный закон. Об этом говорится в определении КС, опубликованном на официальном сайте суда.

Согласно документу, КС разъяснил постановление, принятое им в 2012 году. "Конституционно-правовой смысл пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", выявленный Конституционным судом РФ в постановлении от 27 марта 2012 года № 8-П, в действующей системе правового регулирования РФ не допускает временного применения положений международного договора РФ, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, за разъяснением в КС обратилось правительство РФ после того, как названное постановление было принято по жалобе Игоря Ушакова из Читы. Ему таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков указывал на возможность временного применения в России не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС указал, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова тогда было отправлено на пересмотр, а норма признана соответствующей Конституции России с учетом ее истолкования КС.

Правительство РФ предположило, что такое истолкование нормы на практике может "необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража".

КС, рассмотрев обращение, разъяснил трактовку своего постановления восьмилетней давности, указав также, что оно не предполагает, что согласие правительства РФ на временное применение международного договора РФ, оговоренное при его подписании, распространяется на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.