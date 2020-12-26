Мурманская область поднялась на 40 позиций в рейтинге эффективности регионов России

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Мурманская область по ключевым показателям в рейтинге эффективности регионов России поднялась более чем на 40 позиций вверх, с 61-го на 17-е место. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мурманская область поднялась с 61 места на 40 позиций вверх по рейтингу эффективности. Один из ключевых параметров развития региона, в том числе определяющий перспективы экономики, - объем инвестиций за девять месяцев - продемонстрировал уверенный рост на 12% и привел Мурманскую область на 17-е место по России. По итогам года рост сохранится, годовой объем инвестиций достигнет почти 200 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за 2020 год резидентами преференциальных режимов стали 17 компаний с объемом планируемых инвестиций почти в 146,4 млрд рублей и созданием более 3 тыс. рабочих мест. По обороту розничной торговли, несмотря на снижение показателей на 3,3%, Мурманская область поднялась с 73-го места в 2019 году на 37-е. За 10 месяцев рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций региона составил 107,1% (66 610 рублей), в реальном выражении - 103,9% (в среднем по России - рост на 5,6% и 2,4% соответственно). Впервые наблюдался рост на 4,5% среднесписочной численности работников промышленности - на 2,6 тыс. человек - до 60,5 тыс. человек.

"Такой динамике в том числе способствовало своевременное принятие широкого спектра антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, медицинских, социальных и других работников, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 2020 год проходит с наименьшими потерями для экономики Мурманской области, в отличие от России в целом", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным правительства, по итогам этого года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составит порядка 66,8 тыс., что на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в 2019 году к 2018 году параметр снизился на 9,4%. Запущен специальный налоговый режим для самозанятых, который также демонстрирует эффективность - с июля 2020 года зарегистрировано более 5 тыс. человек.