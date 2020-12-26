S7 возобновила авиарейсы из Петрозаводска в Москву

ТАСС, 26 декабря. Авиакомпания S7 Airlines в субботу возобновила выполнение прямых авиарейсов из Петрозаводска в Москву. С учетом рейсов авиакомпании "Победа", воздушное сообщение Карелии со столицей стало ежедневным, сообщила пресс-служба правительства республики.

"С 26 декабря авиарейсы по этому маршруту [Петрозаводск - Москва] возобновили самолеты Embraer-170, принадлежащие компании S7 Airlines. Самолеты Embraer-170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут курсировать четыре раза в неделю", - говорится в сообщении пресс-службы.

По авиамаршруту Москва - Петрозаводск также выполняет перевозки авиакомпания "Победа". Рейсы выполняются самолетами Boeing-737 четыре раза в неделю.