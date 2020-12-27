На Камчатке снизят в 2021 году тарифы на электроэнергию для предприятий региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2021 году снизят тарифы на электроэнергию для предпринимателей региона до среднероссийского уровня за счет федеральной поддержки. Об этом сообщил в воскресенье губернатор полуострова Владимир Солодов, подводя итоги года в эфире местных телеканалов.

Стоимость тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на электроэнергию, на Камчатке одна из самых высоких в стране.

"Раньше мы недополучали финансирование и не могли обеспечить тариф пять с половиной рубля за киловатт час, который работал по всей стране. Сейчас благодаря нашей совместной работе и поддержке правительства Российской Федерации этого удалось добиться. С одной стороны было продление до 2028 года самого принципа выравнивания, с другой стороны мы на Камчатке получили более серьезное субсидирование и в следующем году", - сказал Солодов.

Губернатор отметил, что стоимость тарифов на электроэнергию снизится примерно на рубль за киловатт час. Это, по мнению главы субъекта, приведет к сокращению стоимости услуг предпринимателей для населения.