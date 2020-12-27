Аэропорт Крыма из-за пандемии впервые с 2015 года обслужил менее 5 млн пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Симферополя в 2020 году в сравнении с прошлогодним показателем сократился на 10%, авиаузел обслужил 4,5 млн человек. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

С 2015 года у аэропорта самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров.

"По состоянию на середину декабря 2020 года аэропорт Симферополь обслужил 4,5 млн пассажиров. Это на 500 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Плаксин.

Гендиректор уточнил, что в декабре также наблюдается тенденция к снижению авиаперевозок. "За первые две недели месяца пассажиропоток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 22%. Уменьшение пассажиропотока мы связываем с эпидемией COVID-19", - отметил Плаксин.

Менее 500 пассажиров в день

Этот год для аэропорта Симферополь, как и для всей авиаотрасли страны, выдался непростым, говорит Плаксин. "Из-за эпидемии COVID-19 весной произошло резкое падение пассажиропотока, с марта по июнь аэропорт недосчитался более 1 млн пассажиров. В апреле и мае принимал в среднем менее 10 рейсов в сутки. Были дни, когда обслуживалось меньше 500 человек", - сообщил он.

По словам гендиректора аэропорта, резкое падение авиаперевозок прямым образом отразилось на доходах предприятия, которые существенно сократились. Также он отметил, что пандемия внесла существенные изменения в повседневную работу аэропорта, некоторые из принятых мер довольно дорогостоящие.

"На территории аэровокзального комплекса в постоянном режиме реализуются профилактические мероприятия, направленные против заноса и распространения COVID-19. Это измерение температуры всем прибывающим пассажирам, посетителям терминала и сотрудникам, усиленная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, установка в терминале диспенсеров с антисептиками. В терминале действует масочный режим - посетители без средств индивидуальной защиты органов дыхания в здание аэровокзала не допускаются и не обслуживаются. Весь персонал в необходимом количестве обеспечен санитайзерами, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, респираторами", - рассказал руководитель авиаузла.

В аэропорту во время пандемии международную зону открыли для обслуживания внутренних рейсов. "Эта зона уже полностью оснащена всем необходимым оборудованием. Ее запуск позволил оперативно задействовать стационарные тепловизоры, которые здесь находились, и осуществлять потоковое измерение температуры прибывающих пассажиров без малейшей их задержки", - сообщил гендиректор.

В декабре в аэропорту также будут установлены еще три стационарных тепловизора: в зоне прилета и на входе в терминал. Они заменят мобильные устройства для измерения температуры.

Рейсы на Урал и Дальний Восток

Весной и летом рейсы в аэропорту Симферополь выполняли 16 авиакомпаний по 57 направлениям. "В этом году нам удалось сохранить маршрутную сеть аэропорта на высоком прошлогоднем уровне. Впервые в современной истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков. Сохранение широкой маршрутной сети и появление новых направлений - это результат нашей совместной с авиакомпаниями активной работы в условиях фактического прекращения международных рейсов. В 2021 году мы продолжим проработку новых маршрутов, применение более гибких маркетинговых инструментов для привлечения авиакомпаний и активную работу с туроператорами", - отметил Плаксин.

Он добавил, что сейчас авиакомпании формируют расписание полетов на будущие весну и лето. В 2021 году планируется запуск рейсов по новым направлениям. "Авиакомпания S7 Airlines планирует запустить рейсы в аэропорт Симферополь из Кургана и Липецка, "Ямал" - из Надыма, "Ираэро" - из Саранска", - рассказал Плаксин, уточнив, что полеты по всем этим направлениям в 2020 году не выполнялись.