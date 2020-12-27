В самом отдаленном районе Северной Осетии иранский инвестор построит зернохранилище

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 декабря. /ТАСС/. Иранский инвестор начнет строить зерновой терминал в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии весной 2021 года для дальнейшего экспорта в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В марте - апреле 2021 года в Моздокском районе Северной Осетии начнется строительство зернового терминала. Проект реализует инвестор из Ирана Акбари Каффаш Аболфазл, - говорится в сообщении. - Проектом предполагается строительство зернохранилища общим объемом 136 тыс. тонн и перерабатывающего комплекса по очистке и сушке зерна", - говорится в сообщении.

Как сообщил инвестор, уже достигнута договоренность с министерством сельского хозяйства самого крупного региона в Иране - Хорасан, а также с несколькими иранскими компаниями о поставках кормовой кукурузы из Северной Осетии после выхода производства на проектную мощность.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что руководство республики нацелено на оказание помощи инвесторам, на снижение административных барьеров для бизнеса. Такая политика позволила значительно улучшить показатели инвестиционной привлекательности: за последние четыре года Северная Осетия поднялась на 33 пункта в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

"Северная Осетия географически находится вблизи регионов, которые являются крупными производителями зерновых культур в России. Терминал в Моздокском районе поможет сконцентрировать большое количество зерна в одном месте, обработать его и экспортировать напрямую в Иран", - сказал инвестор.