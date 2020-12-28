СП: профицит бюджета Союзного государства РФ и Белоруссии в 2021 году снизится на 67%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Профицит бюджета Союзного государства России и Белоруссии в 2021 году снизится на 67,1% по сравнению с 2020 годом и составит 47,5 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета государственного контроля Белоруссии на проект бюджета Союзного государства на 2021 год.

"Бюджет планируется профицитным. Однако размер профицита снизится по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 млн рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 млрд рублей, расходы - 4,67 млрд рублей. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно", - сообщает Счетная палата.

Ведомство отмечает, что снижение доходов в основном обусловлено сокращением размера долевых взносов государств-участников, снизившихся на 10%, и остатков прошлых лет, которые уменьшились более чем в пять раз.

По данным Счетной палаты, расходы при этом уменьшатся в связи с завершением ряда программ и проектов Союзного государства. На финансирование девяти программ и 26 мероприятий планируется направить 2,6 млрд рублей.

В сообщении ведомства говорится, что высшие органы финансового контроля России и Белоруссии неоднократно указывали на несовершенство разработки союзных программ, что влечет риски их продления и дополнительных расходов из бюджета Союзного государства.