В Сахалинской области начали выращивать трепанг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сахалинская компания "КроксПро" приступила к реализации нового для островного региона проекта в области марикультуры - выращивание трепанга. В акваторию Татарского пролива в Невельском районе на юге Сахалина выпустили 90 тыс. штук молоди, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Трепанг является деликатесным и лечебным продуктом, относится к ценным объектам промысла. Его годовой общедопустимый улов на Сахалине составляет всего 0,4 тонны в восточно-сахалинской подзоне. Такого объема достаточно только для научных исследований. Вылов у западного побережья острова не ведется.

"Молодь трепанга дальневосточного получили в результате нереста производителей в июле 2020 года и вырастили в искусственно созданных условиях Центра марикультуры Владивостока. На Сахалин ее доставили при соблюдении специальных условий в состоянии анабиоза. "Урожай" ожидается через три года: по предварительным подсчетам, это 9 тыс. особей, общий вес 1 350 кг", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, в трепанге содержатся минеральные вещества, например, кальций, йод, магний, железо, фосфор. В нем в тысячу раз больше меди и железа, чем в морской рыбе, а также в 10 тыс. раз больше йода, чем в мясе. Считается, что употребление в пищу деликатеса способствует общему повышению тонуса и положительно сказывается на здоровье человека. Сбор деликатеса будет осуществляться только в границах рыбоводного участка. Претендовать на водные биоресурсы, которые воспроизводятся естественным путем, юридическое лицо не имеет права. "Морепродукты всегда и везде были очень дорогостоящими деликатесами. Благодаря развитию аквакультуры региону удастся увеличить количество деликатесной продукции на прилавках для населения, а значит и снизить стоимость, сделать продукцию более доступной для людей", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Сахалинская область пытается уделять особое внимание осваиванию аквакультуры. В ноябре этого года на Сахалине в морскую акваторию впервые выпустили более 73 млн зооспор ламинарии японской и более 2 млрд личинок ежа морского серого. В области аквакультурой занимаются семь предприятий. Интерес к этому направлению растет.