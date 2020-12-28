Грузопоток порта Янпу в китайской провинции Хайнань в 2020 году превысил 1 млн TEU

САНЬЯ /Китай/, 28 декабря. /ТАСС/. Грузооборот порта Янпу в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году превысил 1 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера). Такие данные публикует газета "Наньгоду шибао".

В 2019 году этот показатель составлял 708 тыс. TEU. Власти Хайнаня придают большое значение строительству инфраструктуры порта Янпу в целях наращивания через него как внутреннего, так и зарубежного грузооборота, что является важной частью проекта по созданию в провинции свободного торгового порта. В 2020 году активно велась работа, направленная на то, чтобы подготовить порт Янпу к соответствию требованиям, необходимым для обеспечения в будущем грузоперевозок на уровне порядка 10 млн TEU ежегодно. Как пишет издание, ежедневный международный грузопоток планируется увеличить с 2,5 тыс. TEU до более 4 тыс. TEU.

Китайские власти намерены к 2035 году превратить портовый город Янпу на северо-западе острова Хайнань в ключевой пункт по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Порт Янпу при этом будет играть важную роль в реализации плана по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора - проекта Госкомитета по делам развития и реформ КНР, направленного на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг. Уже к 2025 году он должен превратиться в региональный транспортный узел. Тогда через порт будет транспортироваться до 5 млн контейнеров в год.