Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 74,14 руб.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии Московской биржи опустился на 0,04%, до 74,1425 руб., курс евро - на 0,01%, до 90,56 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:35 мск курс доллара находился на уровне 73,73 руб. (-0,59%), евро торговался на отметке 90,1275 руб. (-0,48%)

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,29% - до $51,19 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,12% и торгуется на уровне $48,29 за баррель.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи понижался на 0,09% и достиг 3249,41 пункта, а индекс РТС повышался на 0,09%, до 1379,64 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:50 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3260,05 пункта (+0,42%). Индекс РТС торговался на уровне 1393,93 пункта (+1,13%).