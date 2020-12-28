В Avito назвали самые популярные товары в России в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Эксперты сайта объявлений Avito проанализировали самые популярные покупки россиян по итогам 2020 года, ими стали в том числе маски, диваны и телевизоры. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"Из-за пандемии россиянам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела вмиг ограничились пространством дома: работа за кухонным столом, концерты и вечеринки онлайн, дистанционные занятия спортом, прогулки на балконе. Создание домашнего комфорта вошло в топ приоритетных задач россиян, поэтому самыми популярными товарами этого года стали предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях. Из списка популярных запросов на сайте аналитики Avito выбрали 10 самых актуальных товаров 2020 года. 10 самых популярных товаров 2020 года в России на Avito: маска, диван, телевизор, холодильник, игровая приставка PS4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки", - говорится в сообщении.

Маски на Avito в этом году покупали в семь раз чаще, чем в прошлом. В течение первых трех месяцев 2020 года самым популярным товаром у россиян был диван, который и далее на протяжении практически всего года не опускался в рейтинге ниже третьего места. Продажи диванов на Avito в этом году выросли на 23%, а покупали их в среднем по России за 6 000 рублей - дороже на 9%, чем в 2019 году.

Телевизор также практически весь год держался в топе востребованных товаров, а в ноябре и декабре стал самым популярным. Телевизоры в этом году покупали на 20% чаще, чем в прошлом. В июле, после полного выхода из карантина, на первое место в запросах на Avito переместился холодильник и продержался на этой позиции до октября включительно. Количество продаж холодильников на Avito в 2020 году возросло на 25% по сравнению с 2019 годом, в среднем по России холодильник стоил 5 950 рублей, дороже, чем в прошлом году, всего на 1%.

Геймеры в 2020 году часто покупали игровые консоли. Среди всех приставок они чаще всего выбирали PlayStation 4. Ее продажи поднялись еще и на фоне презентации новой консоли пятого поколения и новых игр. В 2020 году PS4 покупали на 57% чаще, чем в прошлом, а средняя цена приставки установилась на уровне в 18 000 рублей - выше цены 2019 года на 6%.

По сравнению с прошлым годом продажи ноутбуков выросли на 30%, купить их на Avito в этом году можно было в среднем за 9 000 рублей, дороже на 6%, чем в прошлом году. Компьютерные столы или кресла обходились россиянам в среднем в 2 000 рублей - цена с прошлого года не изменилась, а покупали их на 34% чаще. На протяжении трех прошедших кварталов самой популярной маркой телефонов у пользователей Avito был iPhone, в этом году их покупали на 18% чаще, чем в прошлом, смартфон можно было приобрести на сайте в среднем за 9 000 рублей - на 5% дешевле, чем в прошлом году.