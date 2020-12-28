{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов предложил Путину облегчить условия для внесения в суд ходатайств о залоге

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменения в статью 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ "Залог"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину внести изменения в статью 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ "Залог", облегчив условия для внесения в суд ходатайств о залоге. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с главой государства.

"Титов предложил внести в статью 106 УПК РФ изменения, в соответствии с которыми при поступлении следователю ходатайства подозреваемого, обвиняемого либо другого физического или юридического лица о применении залога тот в течение трех дней должен вынести согласованное с руководителем следственного органа постановление о внесении ходатайства в суд (одновременно с этим изложив свою позицию по вопросу обоснованности изложенных в нем доводов)", - сказали в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
Пандемия COVID-19
Титов заявил, что Россия сохранила экономическую стабильность в ситуации с пандемией
При этом, по словам бизнес-омбудсмена, "пока ситуация остается по-прежнему тяжелой"
Читать полностью