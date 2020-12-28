Титов заявил, что Россия сохранила экономическую стабильность в ситуации с пандемией

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия смогла сохранить экономическую стабильность, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Мы проводим массу аналитической работы и каждые две недели проводим социологический опрос, исследования достаточно большой выборки. Вот это последнее, только что получено, 5 тыс. предпринимателей ответили на вопросы, и там много вопросов, много разной интересной информации. Но хотел бы сказать, наверное, о главном, что 83,7% - это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше 50% из них получили поддержку, спасибо большое. Был целый ряд мер поддержки реализован. Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось ее получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране", - сказал Титов.

При этом, по его словам, "пока ситуация остается по-прежнему тяжелой". В ходе опроса 52% ответили, что в регионе действуют те или иные официальные или неформальные ограничительные меры, указал Титов. "Поэтому, в общем, бизнесу живется сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - добавил Титов.

Падение выручки

Каждый пятый российский предприниматель указал на падение выручки более чем на 80% на фоне ситуации с пандемией, сообщил Титов.

"[По данным опроса], 19% респондентов указали, что снижение выручки превысило 80%, и 3% заявили о том, что они закрылись в результате. Три четвертых, или 76,9%, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объемы или стабильно работали всего, в общем, 13% компаний", - сказал Титов, указав, что об этом свидетельствуют данные свежего опроса 5 тыс. предпринимателей в России.

Из тех мер поддержки, которые были реализованы, многие "действительно оказались очень важными, многие предприниматели ими воспользовались", сказал бизнес-омбудсмен. "И в связи с тем, что пандемия продолжается, и, конечно, сегодня нет полного закрытия, но, тем не менее, спрос, в общем, сегодня пока многие фиксируют, что еще не восстановился, и некоторые сектора даже до сих пор еще не открылись. Во многих регионах по-прежнему были закрыты где-то кинотеатры, где-то всякие спортивные, массовые зрелищные мероприятия. Поэтому они даже еще и не успели начать работать", - заметил Титов.

Он попросил "поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей".