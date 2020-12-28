Onexim Holdings увеличил долю в "Детском мире" до 10,67%, но затем уменьшил ее до 3,67%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кипрская компания Onexim Holdings Limited российского бизнесмена Михаила Прохорова стала владельцем 10,67% акций "Детского мира", но потом уменьшила свою долю до 3,67%. Об этом говорится в материалах ретейлера.

Из них следует, что сделки прошли 14 и 15 декабря. До этого доля кипрской компании в "Детском мире" составляла 5,35%.

В сентябре АФК "Система" и Российско-китайский инвестфонд (РКИФ) вышли из капитала "Детского мира", в результате чего ретейлер стал первым в РФ публичным эмитентом со 100% free float. В ноябре инвесткомпания Altus Capital объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира", но позднее сократила желаемый пакет акций до 25%.