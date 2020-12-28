Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский фондовый рынок по итогам торгов в понедельник продемонстрировал умеренный рост. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 3258,95 пункта, индекс РТС - на 0,94%, до 1391,3 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю на 19:15 мск снизился на 0,53%, до 73,77 рубля, евро - на 0,45%, до 90,16 рубля.

Лидерами роста по итогам фондовых торгов стали обыкновенные (+5,7%) и привилегированные (+3,4%) акции "Россетей", а также акции "Мечела" (+3,8%) и ФСК ЕЭС (+3,5%).

В лидерах снижения оказались акции Qiwi (-3,1%), НЛМК (-2,08%), банка "Санкт-Петербург" (-2,02%) и "Селигдара" (-1,55%). "В "красной" зоне прежние фавориты спроса, бумаги металлургических компаний - от "НЛМК", "Распадской" до ЭН+. Судя по всему, рынок тревожится насчет будущих объемов спроса на металл, раз новостной поток приносит информацию об агрессивных и подвижных штаммах коронавируса", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на вторник

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, во вторник вероятно сохранение "положительного общего рыночного сентимента". По его прогнозу, индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3245-3275 пунктов, курс рубля к доллару - около отметки 74 рубля.

Анна Бодрова отметила, что индекс Мосбиржи способен пойти вниз, а новая цель роста у индекса РТС находится на 1399 пунктах.