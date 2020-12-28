ФАС: решения по пошлинам в металлургии требуют всесторонней проработки органами власти

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что введение экспортных пошлин только на одном этапе металлургического производства может привести к перераспределению прибыли от ломозаготовки к металлургическим заводам, поэтому было предложено рассмотреть вопрос введения экспортных пошлин на конечную продукцию. При этом конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки органами власти, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России полагает, что введение экспортных пошлин лишь на один из этапов металлургического производства может привести к перераспределению прибыли от ломозаготовки к металлургическим заводам, а на ценах на арматуру и другой прокат на внутреннем рынке принципиально не отразится. Таким образом, вопрос необходимо рассматривать комплексно. В качестве примера в случае введения пошлин на сырье с целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин на конечную продукцию", - говорится в сообщении.

При этом конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами в установленном порядке, добавляют в ведомстве.

"При обсуждении вопроса об установлении вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов, ФАС России выражала озабоченность в связи с тем, что предлагаемая мера не приведет к заявленному результату - снижению цен на металлопрокат, так как наблюдается рост мировых цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию", - указывают в антимонопольной службе.

Так как российская металлургическая отрасль является экспортоориентированной, металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции. "В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату - снижению цен на готовую металлопродукцию", - считают в ФАС.

Кроме того, антимонопольная служба проводила анализ ситуации на рынке лома, и пришла к выводу, что ситуация в России принципиально не отличается от мировой, а также от ситуации на более высоких переделах металлургического производства. Отмечается также, что ведомство придерживается взвешенного подхода и видит возможность использования механизма пошлин на экспортоориентированных рынках в крайних случаях.

В понедельник ФАС сообщила, что проводит расследование на рынке металлопродукции и подозревает производителей арматуры в необоснованном завышении цен.

Ранее издание РБК сообщило, что ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода. Отмечалось, что ФАС предлагала ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию: от сырья до конечной продукции.

Пошлины на лом

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение временно установить вывозные пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.