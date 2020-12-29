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Курсы акций в Токио выросли до рекордного уровня с 1990 года

Ключевой индекс Nikkei поднялся до отметки 27 264,03 пункта

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи поднялся во вторник до самой высокой отметки с августа 1990 года. По состоянию на 11:00 (05:00 мск) он вырос до отметки 27 264,03 пункта, подскочив на 1,55% по сравнению с уровнем на момент завершения торгов в понедельник.

Рост Nikkei, который фиксирует курсы акций 225 ведущих компаний Японии, последовал за зафиксированным накануне резким скачком котировок в Нью-Йорке, на крупнейших финансовых площадках мира. Он был связан с принятием в США пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии на общую сумму $900 млрд.

Эти меры, как отмечает во вторник японский аналитический портал Nikkei, могут привести к росту ВВП США в 2021 году примерно на 3%, что повышает оптимизм инвесторов и в Токио.

Во вторник на Токийской фондовой бирже заметно повышение курсов акций ведущих японских промышленных корпораций, включая гиганта тяжелой индустрии Mitsubishi Heavy Industries.

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