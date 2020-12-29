Каждый пятый россиянин хотел бы получать зарплату раз в неделю или чаще

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Получать зарплату каждую неделю или чаще хотели бы 20% россиян, при этом более четверти из них (6%) заявили, что их устроили бы ежедневные выплаты. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob по заказу финтех-компании "Деньги Вперед".

Согласно исследованию, больше всего такую идею поддерживают россияне с доходом до 30 тыс. рублей в месяц: 31% хотел бы получать заработную плату раз в неделю или каждый день.

В то же время 9% было бы достаточно получать деньги раз в месяц, таковых больше всего среди респондентов моложе 24 лет (12%), а также с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (12%).

Подавляющее большинство же (68%) придерживаются привычной схемы выплат дважды в месяц.

Опрос проводился 9-14 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян по всей России.