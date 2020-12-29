Минфин не планирует крупной приватизации в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует крупной приватизации в 2021 году, но в случае, если сделки будут, средства будут оставляться в компаниях аналогично сделке по "Совкомфлоту". Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Крупных сделок не планируем. Будем избавляться от мелких пакетов - 10-15%. Будем стараться если и приватизировать, то средства оставлять в компании, так же примерно, как в "Совкомфлоте" сделали", - сказал Силуанов.

Ранее Силуанов на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!" говорил, что вопрос приватизации надо рассматривать не с точки зрения привлечения доходов в бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях. Что касается "Совкомфлота", то государство снизило свою долю, но не для того, чтобы привлечь деньги в бюджет, а для того, чтобы эти деньги работали в компании. С другой стороны, благодаря вошедшим в компанию частным акционерам улучшится и система управления. Поэтому именно такие сделки важны не для пополнения бюджета, подчеркивал министр.