Большинство россиян задумываются о смене работы в новом году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (81%) задумывается о смене работы в новом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 81% респондентов признались, что к ним приходят мысли о смене работы, 68% из них хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место. Для 17% важно перейти на работу, чтобы была возможность трудиться удаленно (сейчас у них такой возможности нет). А 12% опрошенных опасаются, что нынешняя компания может столкнуться с финансовыми трудностями, поэтому заранее просматривают рекрутинговые сайты, 3% россиян, наоборот, не устраивает работа из дома, поэтому причина их поиска - желание вернуться в привычный рабочий коллектив.

"При этом активно мониторят рынок труда 57% респондентов, 35% иногда просматривают сайты по поиску работы, 8% выступают пассивными наблюдателями. В то же время 47% опрошенных хотят остаться в своей сфере, 40% желают кардинально поменять сферу деятельности", - следует из исследования.

На вопрос, что россияне намерены делать, чтобы поиск работы был более продуктивным, 58% признались, что просто будут откликаться на интересующие их вакансии, 38% планируют пройти дополнительные курсы или повысят имеющуюся квалификацию. А 4% респондентов обратятся к карьерному консультанту для более корректного составления резюме и правильного позиционирования своих навыков.

"Тенденции, связанные с трудовой мобильностью, готовностью граждан переобучаться и менять работу, были характерны для рынка труда и до пандемии. Тем более такие желания актуализируются в новогоднее время. Пандемия же несколько изменила представление работников о трудовом процессе. Например, все больше сотрудников заявляют, что если они будут искать новую работу, то только с возможностью удаленной занятости и с гибким рабочим временем, о чем свидетельствует опрос. Такой запрос со стороны работников говорит о том, что и после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован", - прокомментировали результаты опроса во ВНИИ труда Минтруда РФ.

Опрос на портале Роструда "Работа.ру" проводился в декабре этого года. В нем приняли участие более 28 тыс. человек из всех регионов страны.