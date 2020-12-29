"Делимобиль" расширит на новогодние праздники зону покрытия до 470 городов и курортов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Каршеринг "Делимобиль" запустит в новогодние праздники специальные маршруты и проездные, которые расширят зону покрытия сервиса до 470 городов, населенных пунктов и туристических зон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Карелия, Великий Устюг, Абрау-Дюрсо, Шерегеш, Телецкое озеро, Сочи, Роза Хутор, Казань и другие маршруты станут новыми направлениями для клиентов, под которые также будут предложены специальные пакетные проездные в рамках новогодних каникул. Всего число новых маршрутов увеличится на более 40 направлений, большая часть которых - горнолыжные курорты, заповедники, природные парки и территории развлечений <…> Таким образом сервис будет охватывать территорию более 470 городов, населенных пунктов и туристических зон, что является рекордным охватом для отрасли каршеринга в России", - сообщили в компании.

Отмечается, что новогодние проездные можно будет приобрести в период со 2 по 10 января, а действовать они будут в течение следующих 10 дней. После чего самые популярные из маршрутов будут выбраны как постоянные направления "Делимобиля" на карте России.

Гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина отметила, что судя по данным за 2019 год в ночь с 31 декабря на 1 января популярность суточного тарифа увеличивается в три раза. Число поездок с длительным временем аренды также увеличивается в 11 раз на весь период новогодних каникул. "С учетом интереса к внутреннему туризму по России, рынок каршеринга получил дополнительный импульс для развития, а показатели спроса на длительные маршруты и суточные аренды могут вырасти на порядок по сравнению с прошлым годом", - сказала она.

Маркетологи компании разработали по каждому новому туристическому маршруту на новогодний период отдельные тарифы "Проездные", которые включают в себя необходимый пакет минут на дорогу туда и обратно, а также достаточное количество минут в режиме ожидания. Стоимость праздничных проездных будет единой для любого автомобиля из автопарка компании. Завершение аренды автомобиля должно производиться в специальных зонах, указанных в приложении - то есть, при аренде в московском регионе, аренда должна быть завершена там же.