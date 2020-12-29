Минтруд планирует создать систему мониторинга состояния здоровья работников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия для предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников. Документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"В рамках реализации пилотного проекта предлагается временный вывод застрахованных из вредных (опасных) условий труда при выявлении у них ранних признаков воздействия вредных производственных факторов по результатам периодических медицинских осмотров с целью проведения профилактики профессиональных заболеваний в федеральных бюджетных учреждениях центрах реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации с последующим мониторингом состояния их здоровья", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что целями пилотного проекта является организация межведомственного взаимодействия, направленного на координацию работы по предупреждению профессиональных заболеваний работников, создание системы мониторинга состояния здоровья работников для осуществления контроля и принятия мер по предупреждению развития профессиональных заболеваний, предупреждение развития у занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами сотрудников профессиональных заболеваний, а также создание реестра таких сотрудников.

Согласно документу, пилотный проект затронет работников гражданской авиации и железнодорожного транспорта, которым по результатам периодических медицинских осмотров установлен предварительный диагноз профзаболевания. В рамках проекта будут оплачиваться затраты на реализацию мероприятий для профилактики профессиональных заболеваний работников с выявленными признаками воздействия вредного производственного фактора в центрах реабилитации Фонда социального страхования РФ, проезд до места осуществления профилактики и обратно, оплату дополнительного отпуска работника на период осуществления профилактики профессиональных заболеваний с учетом времени на проезд к месту ее осуществления и обратно, а также на оплату проводимых медицинскими организациями по результатам профилактики профессиональных заболеваний работников медосмотров.

Отмечается, что по завершении профилактики сведения о ее результатах будут отражены в информационных ресурсах медицинских организаций, которые принимают участие в пилотном проекте, для мониторинга состояния здоровья работника.

Реализация проекта запланирована в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.